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2,5 Yaşındaki İbrahim Mevlüt İçin Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Mevlüt Tunç için organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya binlerce kişi katıldı.

ANKARA'da, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören ve kalp nakli bekleyen İbrahim Mevlüt Tunç (2,5) için, organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Nuray ve Ali Tunç çiftinin 2,5 yıl önce dünyaya gelen oğulları İbrahim Mevlüt'e 'kalp yetmezliği' teşhisi koyuldu. İbrahim'e, 4 aylıkken düzensiz çalışan kalbi için anjiyo yapıldı, 1 yaşında kalp pili takıldı. Rahatsızlığı devam eden İbrahim, ailesi tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan İbrahim, kalp nakli için sıraya alındı. Aile, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla internet üzerinde imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, yaşam mücadelesi veren İbrahim için kısa sürede 6 bin kişi katıldı.

'BİZ EVLADIMIZA ŞİFA ARIYORUZ'

Baba Ali Tunç, oğluna nakil yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bizim insanlardan tek bir isteğimiz var, bağış konusunda duyarlı olmaları. Kalp nakli bekleyen binlerce çocuk var. Sadece bizim burada gördüğümüz 10-15 kişi evladı için nakil bekliyor. ve Türkiye'nin kaç tane hastanesi var. Oralarda bir sürü kalp nakli bekleyen çocuklarımız var, evlatlarımız var, büyüklerimiz var. Bu hastalık bir anda gelişebilen, anlık görülebilen bir hastalık ve yakanıza yapıştığı zaman sizi bırakmıyor. 2,5 yıldır biz bu rahatsızlığın içindeyiz. Ailemiz perişan oldu. 3 tane daha kız çocuğum var. Onlar memlekette perişan. Biz burada perişanız. İşimiz gücümüz, her şeyimiz bitti. Evladımız için şifa arıyoruz. İnsanların organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. İmza kampanyası başlattık, insanların dikkatini çekmek istedik. Oğluma kalp bulunması için dua ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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