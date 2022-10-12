'180 ülkenin 140'ında kadınlarda meme kanseri ilk sırada'

EDİRNE İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca yürütülen meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında bilgilendirme çalışması ve sağlık taraması yaptı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, "Dünya Sağlık Örgütü Kanser Tarama Merkezi tarafından yapılan bir çalışmada 180 ülkenin 140'ında kadınlarda meme kanseri birinci sırada. Yani tüm dünyada kadınlarda birinci sırada meme kanseri bulunmakta" dedi.

Türkiye ve dünyada ekim ayı boyunca meme kanserinde erken teşhis ve tedavisinin önemi çeşitli etkinliklerle anlatılmaya devam ediyor. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de etkinlikler kapsamında merkeze bağlı Tayakadın köyünde vatandaşlarla buluşup meme kanseri hakkında bilgilendirici çalışmalar yaptı. Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapılan etkinlikte, sağlık taraması da yapıldı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, meme kanserinin özellikle kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek, 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine muayene yapmasını öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.