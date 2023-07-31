15 Günlük Lohusa Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kalp krizi geçiren 15 günlük lohusa hastanede hayatını kaybetti. Sultan Bayrav, yeni doğum yapmasının ardından evinde rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayrav'ın 15 gün önce dünyaya getirdiği bebeği ise Defne Lina ismini taşıyor.