14 yaşındaki Sümeyye'nin 9 yıllık organ bekleyişi mutlu sonla bitti

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 9 yıldır kadavradan nakil bekleyen 14 yaşındaki Sümeyye Örgel, çocuk kadavradan alınan karaciğerin nakliyle sağlığına kavuştu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Örgel'e, doğumunun ardından biliyer atrezi (safra yollarının doğumsal olarak yokluğu) teşhisi konuldu.

Örgel, henüz 35 günlükken İstanbul'da safranın karaciğerden bağırsaklara akışını yeniden sağlamak için ameliyat geçirdi.

Yıllar içinde karaciğer yetmezliği görülen Sümeyye Örgel için karaciğer nakli kararı verildi, karaciğerindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle canlıdan doku nakli değil kadavradan organ nakli gerektiği belirtildi.

Örgel'in 9 yıllık bekleyişi, 13 Ağustos'ta İstanbul'dan gelen haberle sona erdi. Beyin ölümü gerçekleşen bir çocuktan bağışlanan karaciğer, İzmir Medical Point Hastanesi'nde Örgel'e nakledildi.

Sümeyye Örgel, AA muhabirine küçük yaşına rağmen hastanelerde çokça zaman geçirdiğini söyledi.

Ailesinin de sıkıntılı günler yaşadığını anlatan Örgel, "Büyük bir damar tıkanıklığı oldu. Ameliyatımın çok riskli olduğu söylendi. Güzel haberi 13 Ağustos'ta aldım. Sabah aradılar ve nakil çıktığını söylediler. O an çok mutlu oldum. İçimde çok büyük bir umut oldu. 'Kurtuldum, iyileşeceğim' dedim. Şu an iyiyim. Ameliyattan sonra kendimi mutlu hissettim. Vücudumda bir hafiflik oldu. Hayatım değişti." diye konuştu.

Örgel, organ bağışının çok önemli olduğunu ifade ederek, organ bağışı çağrısında bulundu.

Lisede öğrenim gördüğünü kaydeden Örgel, "İleride doktor olmak istiyorum. Nasıl benim hayatımı kurtardılarsa, ben de başka hastaların hayatlarını kurtarmak istiyorum. Doktorlar benim için umudu ifade ediyor." dedi.

Anne Sebahat Örgel de kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Hayata yeniden başladı"

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Murat Sözbilen de hastanın kendilerine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Örgel'in karaciğerine giden ana damarının tıkalı olması nedeniyle canlıdan nakil yapamadıklarını aktaran Sözbilen, "Çocuk kadavra gerekiyor. Erişkin kadavrayı kullanamıyoruz. İstanbul'dan bir çocuk kadavramız çıktı. O karaciğeri kendisine taktık. Karaciğeri çok güzel çalışıyor. Damarları çok yerinde. Kendisi de umutlu, hayat dolu bir çocuğumuz. Bence yeniden doğdu ve hayata yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA