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14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Söke'de Diyabet Okulu eğitimi düzenlendi

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14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Söke'de Diyabet Okulu eğitimi düzenlendi
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14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Diyabet Okulu eğitimi düzenlendi. Katılımcılara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet yönetimi anlatıldı, program sonunda sertifika verildi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Diyabet Okulu eğitiminde katılımcılara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet yönetimi konularında bilgi verildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen Diyabet Okulu eğitiminde, diyabetle yaşam ve hastalığın yönetimine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Diyabet konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitime İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Leyla Gündoğdu, fizyoterapist, diyetisyen ve diyabet hemşiresi katkı sağladı. Eğitimde diyabetle yaşam, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve hastalığın kontrol altında tutulmasına yönelik yöntemler ele alındı. Eğitim programına Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı da katıldı. Programın sonunda eğitime katılan vatandaşlara katılım sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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