124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ve 124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1724'ü uzman tabip ve 13 bin 181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor; sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.