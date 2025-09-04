Haberler

124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Açıklandı

124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, 124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçlarını açıkladı. 14 bin 905 hekim, noter huzurunda yapılan kura ile görev yerleri belirlendi.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ve 124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1724'ü uzman tabip ve 13 bin 181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor; sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.