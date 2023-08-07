11 Yaşındaki Lenfoma Hastası Uras Yıldırım Yaşamını Yitirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 yıldır lenfoma kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Uras Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlu Uras'ı 2020 yılında ateş, kilo kaybı ve titreme şikayetiyle hastaneye götüren anne Kübra Yıldırım, yapılan tetkikler sonucunda evladının "B Hücreli Hodgkin" lenfoma kanserine yakalandığını öğrendi.

Hastalıkla mücadele eden Uras, bir süre önce durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören Uras, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Uras'ın cenazesi, Hızırtepe Mahallesi'nde Lokman Hekim Camisi'nde öğlen vakti kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) tarafından Uras'a doğum gününde moral vermek amacıyla yunus ekiplerinin katılımıyla 28 Ağustos 2020'de konvoy düzenlenmiş, anne Kübra Yıldırım, oğlunun kanserle mücadele sürecini 15 Şubat 2021'de Anadolu Ajansına anlatmıştı.