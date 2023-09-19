1. Uluslararası Rumeli Gıda ve Sağlık Bilimleri Kongresi Online Gerçekleştirildi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Rumeli Gıda ve Sağlık Bilimleri Kongresi' online olarak gerçekleştirildi. Kongreye 19 ülkeden 540 akademisyen ve bilim insanı katıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Tarım, Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi tarafından ve Gıda Laboratuvarları ve Denetçileri Derneği'nin (GLADER) katkıları ile düzenlenen '1. Uluslararası Rumeli Gıda ve Sağlık Bilimleri Kongresi' üniversite bünyesinde online olarak, iki gün boyunca gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ömer Çetin başkanlığında düzenlenen kongrede Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda, Bosna Hersek, Ekvator, Hindistan, İngiltere, İran, İsveç, İsviçre, Norveç, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya, Sırbistan ve Pakistan olmak üzere toplam 19 ülkeden konuşmacı ve oturum başkanları yer aldı.

19 ÜLKEDEN 540 AKADEMİSYEN VE BİLİM İNSANI KATILDI

Kongrede, multidisipliner olarak Apiterapi, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Bilimi, Gıda Güvenliği, Gıda Teknolojisi, Hemşirelik, Gerontoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi ve Veteriner Bilimleri gibi birçok bilim disiplinine ait panel, konferans ve poster sunumları gerçekleştirildi. Bu sunumlarda global sağlık sorunlarının gidişatı ve etki eden faktörlere ait bilgiler; tek sağlık konsepti ile çevresel faktörlerin insan sağlığına etkileri; gıda bilimi, gıda güvenliği, gıda güvenliğinin insan ve hayvan sağlığı için ortak öğeleri; insan, çevre ve hayvan sağlığının ekolojideki önemi farklı bilim pencerelerinden dinleyicilere sunularak, sorunlar karşısında çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılara alanında uzman oturum başkanları eşliğinde, zengin bilgi paylaşım ve tartışma ortamının sunulduğu kongreye 19 ülkeden toplamda 540 akademisyen ve bilim insanı katılım gösterdi.