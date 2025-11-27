1. Uluslararası Nöronal Enerji Dinamikleri Kongresi Gazi Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TÜBAS) tarafından "1. Uluslararası Nöronal Enerji Dinamikleri Kongresi" yapıldı.

Gazi Üniversitesi NÖROM'da düzenlenen kongrede, nöronların enerji üretim süreçleri, enerji dengesizliğinin Alzheimer, Parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara etkileri ile enerji metabolizmasının düşünme, hafıza ve karar verme gibi bilişsel işlevlerdeki rolü bilim insanları tarafından ele alındı.

Kongreye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Gazi Üniversitesi NÖROM Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, ilk kez düzenlenen kongrenin, nöronal enerji metabolizması alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri bir araya getirdiğini belirtti.

Kongreye İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve Çin'den bilim insanlarının katıldığını belirten Belen, "Kongrede klinik alandan temel bilimlere, felsefi bakış açılarından ileri teknoloji kullanımına kadar çok farklı alandan konuşmacı ve hocamız var." dedi.

Kongreye 22 üniversiteden genç araştırmacıların da katıldığına işaret eden Belen, program kapsamında düzenlenen uygulamalı eğitimlerde katılımcıların, nörobilim alanındaki çalışmalarında kullanacakları teknikleri, NÖROM'un altyapısı üzerinden öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Belen, kongre kapsamında nöronu ilk kez tanımlayan ve görüntülenmesini sağlayan Ramon y Cajal'ın orijinal çizimlerinden oluşan "Cajal's Vision" sergisinin de açıldığını kaydederek, "Görüntü çekilemeyen dönemlerde kendi çizimleri çok önemli ve nöron hipotezini de ortaya koyuyor. Kongrede, bunların hepsi tartışıldı, bu durum genç araştırmacılar için de heyecan ve ilham verici." ifadelerini kullandı.

Çinli bir araştırmacının, insan beyninin 2050 yılına kadar büyük bölümünün çözümlenmesini hedefleyen çalışmalarının da kongrede anlatılacağını aktaran Belen, "Kongre, farklı ülkelerden katılan bilim insanlarıyla ortak projeler geliştirmek için zemin oluşturuyor." dedi.

"Kongre birçok hastalığın teşhis ve tedavi imkanlarını araştırmamıza yardımcı oluyor."

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve NÖROM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Aydın Son ise kongrenin Türkiye'deki nöral enerji ve nörodejeneratif hastalıklar alanındaki çalışmaları bir adım ileriye taşıyan önemli bir buluşma olduğuna dikkati çekti.

Her hücrenin enerji merkezinin "mitokondri" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Son, şunları kaydetti:

"Sinir hücrelerinin mitokondri seviyesindeki rahatsızlıkları, bu enerjinin iyi üretilememesi, enerji metabolizmalarının doğru yerde etkin çalışamaması gibi birçok durumda gözleyebiliyoruz ve beyinde 'nörojenik hastalıklar' dediğimiz durumlara yol açabiliyor. Bu hastalıklar arasında Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklarımız var. Kongredeki paylaşımlar, bu sınıfa giren birçok hastalığın hem hücre seviyesinde sebeplerini anlamamıza hem de teşhis ve tedavi imkanlarını araştırmamıza yardımcı oluyor."

26 Kasım'da başlayan kongre, yarın sona erecek.