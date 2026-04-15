Egzersizi, vücut saatinize göre ayarlamak nasıl faydalı oluyor?

Sağlık araştırmacılarına göre, spor salonundaki seansınızdan, fitness dersinden veya koşudan en iyi şekilde yararlanmak için, bunu vücut saatinize en uygun zamanda yapmanız gerekiyor.

Erken kalkanlar maksimum fayda için sabah egzersiz yapmalı, gece kuşları ise akşam antrenmanlarına yönelmeli.

Open Heart dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, egzersizi bu şekilde senkronize etmek, özellikle kalp hastalığı riski yüksek olanlarda faydalı olabiliyor.

Bunu deneyen gönüllüler daha iyi uyuduklarını, tansiyonlarının düştüğünü ve genel olarak daha sağlıklı kan şekeri seviyelerine sahip olduklarını belirtti.

Senkronizasyon

Pakistan'daki çalışmaya 40 ve 50'li yaşlarındaki 134 gönüllü katıldı.

Hiçbiri aşırı formda değildi ve hepsi yüksek tansiyon veya aşırı kilo gibi en az bir kalp hastalığı risk faktörüne sahipti.

Katılımcılardan, üç ay boyunca haftada beş kez, günde 40 dakika süreyle, denetimli, tempolu yürüyüş yapmaları istendi.

Anketlere göre, 70 kişi kendisini sabah insanı, 64 kişi ise gece kuşu olarak tanımladı.

Bazıları egzersizlerini vücut saatleriyle eşleştirecek şekilde yaparken, diğerleri tam tersini yaptı.

Her iki grup da form seviyelerinde iyileşme gösterdi.

Ancak egzersizi vücut saatiyle eşleştirmek, tansiyon, kondisyon, metabolik ölçümler ve uyku kalitesinde daha büyük kazanımlar sağladı.

Araştırmacılar, iç vücut saatinizin uyku-uyanıklık düzenini ve gün boyunca hormon ve enerji seviyelerini etkilediğini, bunun da egzersiz performansını etkileyebileceğini söylüyor.

Sosyal jetlag

Çalışmayı yapan uzmanlar, bulguların egzersiz zamanlaması konusunda "herkese uyan tek çözüm" yaklaşımının ideal olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Biyolojik ve sosyal programlar arasındaki uyumsuzluk veya "sosyal jetlag", kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Gece kuşlarının daha fazla bu risk altında olabileceğini ekliyorlar. Bu nedenle sabah erken saatlerde egzersiz yapmayı zorlamamalarını belirtiyorlar.

Çalışmanın yayınlandığı derginin sahiplerinden İngiliz Kardiyovasküler Derneği'nden Dr. Rajiv Sankaranarayanan, bulguların vücut saatlerine uygun egzersizlere doğru bir geçişi desteklediğini ama bunu doğrulamak için daha fazla çalışma gerektiğini söylüyor.

Cambridge Üniversitesi'nden vücut ritimleri uzmanı Dr. Nina Rzechorzek ise zamanlamanın dikkate alınması gereken bir faktör olabileceğini ama yeterli ve düzenli egzersiz yapmanın en önemli şey olduğunu söyledi.

İngiliz Sağlık Hizmetleri Kurumu NHS çoğu yetişkine şunları öneriyor;