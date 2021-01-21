Sağlık turizminin canlanmasında kilit nokta dijital pazarlama

Türkiye sağlık turizminde giderek güçleniyor. 2023 yılına kadar 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri hedefleniyor. İletişim uzmanları ise bu hedeflere ulaşmada dijital pazarlamanın önemine dikkat çekerek yapılan hatalara karşı uyarıyor.

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Tercih edilmesindeki önemli etkenler ise fiyat cazibesi, kısa bekleme süreleri, dünya standartlarında kalite ve kişiye özel hizmetler olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri elde etmek yer alıyor. Belirlenen hedeflere ulaşılmasının hizmet kalitesinin artırılması ve doğru dijital pazarlama stratejileriyle mümkün olacağını belirten Medikal PR Kurucusu Yunus Emre Kılıç, sağlık turizmi yapan birçok firma ve doktorun dijital pazarlama alanına daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

"TEMEL HATA DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNDE"

Türkiye'de dijital pazarlamaya verilen önemin gün geçtikçe arttığını ama hala olması gereken seviyeye maalesef ulaşılamadığını söyleyen Kılıç, "Bunun en büyük sebebi ise pazarlama stratejilerinde yapılan hatalar. Dijital pazarlamanın temelinde hedef kitle yer alır. Reklamlarda belirlenen hedef kitleler tam olarak doğru olmadığı zaman gereksiz bütçe harcamaları meydana gelir ve bu durum reklam verenlerin ve verilen teşviklerin, dolayısıyla ülkemizin boşa para harcamasına neden olur. Hedef kitle belirlenirken demografik bilgilere, ilgi alanlarına ve anahtar kelimelere özellikle dikkat edilmesi gerekir" dedi.

"REKLAM VERİRKEN GÜVEN AZALTMAMAK GEREK"

Sağlık turizminin tanıtımı kapsamında dijital ortamlarda yapılan reklam çalışmalarının da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Reklam görseli ve içeriği oluşturulurken kullanıcının ilgisini çok kısa bir süre içerisinde çekebilecek ve bu kısa sürede istenilen mesajı verebilecek reklamlar hazırlamak çok önemli. Ancak reklamlarda yapılan en büyük hatalardan biri kullanılan stok fotoğraflar. Yaygın olarak yapılan bir diğer hata ise rakip firmaların reklam metinlerinin kopyalanması. Onlarca firma tarafından kullanılan aynı fotoğraflar ve reklam metinleri kullanıcılarda doktorlara ve firmalara duyulan güveni azaltıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TEK AVANTAJI FİYAT DEĞİL"

Dijital pazarlama çalışmalarında yapılan yanlış uygulamalardan birinin de reklamların büyük çoğunluğunda fiyat odaklı içeriklere yer verilmesi olduğunu belirten Kılıç, "Oysa ülkemizin tek avantajı fiyat değil. Kaliteli doktorlarımız, son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanelerimiz ve çok yüksek oranlarda hasta memnuniyetimiz bulunuyor. Fiyat avantajı harici bu noktalara da değinmek hem reklamların verimliliğini artıracak hem de ülkemizin sağlık sektöründeki gelişmişliğini bireylere gösterecektir. Sonuç olarak kampanyalarda yapılacak iyileştirmeler daha az harcama yaparak daha fazla kişiye ulaşmayı sağlayacak ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı