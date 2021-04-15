Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'un Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i ziyaretinde sağlık turizmi ile termal projeler konusunda istişareler yapıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'un Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i ziyaretinde sağlık turizmi ile termal projeler konusunda istişareler yapıldı.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na (SHMYO) yeni açılacak bölümlerle ilgili görüşmelerden sonra, termal sağlık turizmi konularını ele aldıklarını anlatan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer "Belediyemizi ziyaret eden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile Eynal Kaplıcaları'nda yapılan sağlık turizmi ile termal projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda açılacak olan bölümlere yapılabilecek yerel destekleri konuştuk. Rektör Kavuncu ile birlikte ziyaretimize gelen Genel Sekreter Kutlu Önal, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Hüseyin Şen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasip Kaya, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Emre Moralıoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Sağlam, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Dr. Öğr.Üyesi Harun Şener, Müdür Yardımcısı Öğr. Görevlisi Şenay Özer ve Sekreter Hakkı Aktürk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu
Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık turizmi ile termal projeler konuşuldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:32:38. #1.14#

title