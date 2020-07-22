Sağlık turizm direktörü Nihat Tüney: Yurt dışındaki ünlülerin rotası Türkiye oldu
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Sağlık turizm direktörü Nihat Tüney: Yurt dışındaki ünlülerin rotası Türkiye oldu

Son yıllarda Türkiye'nin sağlık alanında ciddi atılımlar yaptığını vurgulayan saç ekim direktörü Nihat Tüney, "Sağlık turizminde dünya devleri diye tabir edilen ülkeleri bile geride bırakarak lider pozisyonuna ilerliyor" dedi.

Sağlık turizm direktörü Nihat Tüney: Yurt dışındaki ünlülerin rotası Türkiye oldu
22.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:11

Türkiye'nin saç ekimi ve estetik alanındagösterdiği yükselişle beraber ünlü isimler rotasını Türkiye'ye çevirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan saç ekim direktörü Nihat Tüney, "Türkiye'nin sağlık alanında ne kadar başarılı bir ülke olduğunu 2020 başlangıcı itibari ile hayatımıza giren covid-19 gerçeğiyle tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Sağlık turizminde dünya devleri diye tabir edilen ülkeleri bile geride bırakarak sektörde lider pozisyona doğru hız kesmeden ilerliyor. Tabi bu süreç tüm dünyadaki ünlülerin gözlerini Türkiye'ye çevirmelerini sağlıyor" dedi.

Sağlık turizm direktörü Nihat Tüney: Yurt dışındaki ünlülerin rotası Türkiye oldu

aç ekiminin sürekli gelişip çeşitlendiğini belirten Tüney, "Doğallık, sağlıklı görünüm ve çabuk iğleşme'' önemli unsurlar arasında. ''İyi estetik,anlaşılmayan estetik anlayışı''toplumda giderek hakim oluyor .Özellikle ünlülerin bu alanda gizlilik kaygısıyla sıklıkla karşılaşıyoruz .Operasyonlar için ülkemize gelirken genellikle dikkat çekmemek için tek başlarına ve özel jetleriyle seyahat etmeyi tercih ediyorlar.Bizlerde bu gizliliğe büyük önem göstererek hasta haklarının korunması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu maksatla ülkemizi tercih eden ünlüleri havaalanlarından alıp İstanbul'un en güzide otellerinde konaklama imkanı sağlayarak bu kaygıların giderilmesine yardımcı oluyoruz.Konaklama ve tedavi süreçleri boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısını yakından inceleme fırsatı ve aynı zamanda İstanbul'un tarihi semtleriyle bütünleşen lezzetlerini deneyimlemiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

Sağlık turizm direktörü Nihat Tüney: Yurt dışındaki ünlülerin rotası Türkiye oldu

Ünlülerin estetik tercihlerine de değinen Tüney, şöyle devam etti: "İtalyan ve İspanyol erkek modeller genellikle saça çok önem verirken, Arap manken ve oyuncular saç ve sakalı aynı seviyede önemsiyor aynı ülkelerin kadınlarını ele alırsak daha çok tercihleri burun ve kaş estetiğinden yana oluyor .Amerikalı ünlüler hollywood gülüşü için diş estetiğinde ülkemizi tercih ediyorlar yine Avrupalı ünlüler yüz gençleştirme ve meme estetiğinde de tercihleri ülkemizden yana oluyor. Tüm bunların yanında sporcu sağlığı olarak da ülkemiz ortopedi alanında üst düzey profesör ve cerrahi ekipmanlarıyla çok başarılı sonuçlara imza atmaktadır."

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