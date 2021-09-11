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Sağlık sigortaları Bolu'da çalıştayda masaya yatırıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Sağlık sigortaları Bolu'da çalıştayda masaya yatırıldı

Bolu'da gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri Sağlık Sigortaları Değerlendirme Çalıştayı'nda sağlık ve sigortacılık alanında kişisel verileri koruma uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Bolu'da gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri Sağlık Sigortaları Değerlendirme Çalıştayı'nda sağlık ve sigortacılık alanında kişisel verileri koruma uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Koru Sağlık Grubu iş birliğinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Mehmet Özgür Yılmaz, sektörde bulunan acente sayıları ve çalışanları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de şu anda yaklaşık 16 bin 600 civarında sigorta acentesi bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bunların 6 bin 700'ü gerçek kişi acente, 9 bin 900'ü de tüzel kişi acente. 2008'de bu tam tersiydi. Demek ki gelinen noktada acenteler ciddi anlamda adım atıyor. Genel verilerde toplam 40 bin 740 civarında çalışanımız var. 20 bin civarında da teknik çalışan var." diye konuştu.

"Salgın sürecinde sağlığın önemi daha iyi anlaşıldı"

Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri de çalıştayda 2 gün boyunca salgın sürecinde sağlık sigortalarının durumunun değerlendirileceğini, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bu süreçte gelinen noktada sigorta acentelerine düşen görevlerin ve veri güvenliğinin öneminin ele alınacağını söyledi.

Salgın sürecinde sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Biri, "Kovid-19 salgını aslında sağlık sistemlerini de bir teste tabi tutmuş oldu. Bu testte özellikle geri ödeme kurumları, sağlık sigortaları ya da değişik kurumların yaptığı geri bildirimler ve geri ödeme kurumlarının durumu, bu sürecin daha iyi anlaşılmasını sağladı." dedi.

Biri, salgın döneminin Türkiye'de sağlık finansmanı açısından iyi yönetildiğini belirterek, "Burada esas yükü kamu yüklendi. Yani bu işin ücretsiz yürütülmesinde başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere tamamen devlet bu işin ücretlerini yüklenmiş durumda. Tabii özel sağlık sigortaları da kendi üzerlerine düşenleri yapabildi. Ancak tüm dünyada bu iş ancak kamu tarafından idare edilebilecek ve finansmanı sağlanacak bir süreç. Türkiye de bunu gerçekten ücretlendirme açısından ve sağlık finansmanı açısından oldukça iyi yönetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık alanındaki kişisel verilerin korunmasının önemine değinen Biri, "Sağlık sektörü ve sağlık işletmeleri bu anlamda da tamamen KVKK esaslarına yani yasal mevzuata tam olarak uyan kurumlar. Özellikle KVKK Başkanlığının çözüm odaklı yaklaşımı, daima bu sorunun aslında derinleşmesine fırsat vermeden tüm sektörlerde çok iyi bir çalışma ortamı sağlamış durumda." ifadelerini kullandı.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sigorta acenteleri temsilcilerinin katıldığı çalıştay, yarın yapılacak oturumların ardından gerçekleşecek değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

Sağlık sigortaları Bolu'da çalıştayda masaya yatırıldı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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