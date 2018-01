Sağlık-Sen Heyeti Sınır Bölgesini Ziyaret Etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak ve Himmet Bayar'la birlikte Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na ve bölgede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için Kilis'i ziyaret etti.

Gaziantep'ten yüzlerce araçla oluşturulan ve Türk bayraklarıyla donatılan konvoyla Kilis'e giden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 112 ve UMKE ekipleri, Kilis Devlet Hastanesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir'i de ziyaret eden Memiş, her zaman hem sağlık çalışanlarının hem de terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yer aldıklarını kaydetti.

Sınırın sıfır noktasında konuşlanan UMKE ve 112 ekiplerini ziyaretinde konuşan Metin Memiş, özellikle sınırların ötesindeki terörle mücadelede Kilis'in stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Ülkemizin bütün dış güçlerin saldırısına maruz kaldığını belirten Memiş, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin hüsrana uğradığını ifade etti. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım atıldığını kaydeden Memiş, içlerindeki bazı yapıların bu sürece darbe vurmak istediğine dikkat çekti. Memiş, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) yaptığı açıklamayla canı pahasına terörle mücadelede yer alan sağlık çalışanları ve hekimlerin destansı mücadelesine gölge düşürmeye çalıştığını ifade etti. "Terörle mücadeleye savaş deyip, bunu bir halk sağlığı sorunu gibi gösterip, bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunuyorlar" diyen Memiş, "İsminin başında Türk olan Tabipler Birliği, son açıklamasıyla sabrımızı taşırmıştır. Bu ülkenin vatansever hekimlerini temsil etmeyen, milli bir duruş sahibi hekimlerimizin görüşlerini yansıtmayan bu örgüt terör diliyle konuşarak teröre destek vermektedir" dedi.

Sağlık-Sen olarak bu örgüte hak ettiği tepkiyi gösterdiklerini belirten Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı vererek, duygularımıza tercüman oldu" diye konuştu.

TTB hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, bunun ardından soruşturma açıldığını ve üst yönetimin gözaltına alındığını hatırlatan Memiş, bu milletin ekmeğini yiyen kimsenin bu ülkeye ihanet etmeye hakkı olmadığını, bunu yapanların da hak ettiği cezaya çarptırılacağını ifade etti.

Memiş, Kilis'teki UMKE ve 112 ekiplerini de ziyaret ederek, her zaman onların yanında olduklarını ifade etti. Canı pahasına sınırın iki tarafında da görev yapan sağlık personelinin bu çalışmasının takdire şayan olduğunu belirten Memiş, bütün sağlık çalışanlarıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Vali Tekinarslan: "Sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyoruz"

Metin Memiş, Vali Mehmet Tekinarslan'ı da ziyaret etti. Vali Tekinarslan, ülkesi ve milleti için canını ortaya koyan bir sağlık ordusu olduğunu söyledi. Terörle mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Tekinarslan, sağlık çalışanlarıyla gurur duyduğunu ifade etti. Metin Memiş'in bir sendika başkanı olarak sağlık çalışanlarını ziyaretinin önemli olduğunu söyleyen Tekinarslan, "Ülkemiz, terörle ve terör örgütleriyle bir mücadele içinde. Milletimiz bütün unsurlarıyla bu mücadelede devletinin yanında yer almaktadır. Bu mücadelemiz, terör unsurları tamamıyla yok edilene kadar sürecek" dedi.

Memiş de, sağlık çalışanlarının terörle mücadelede üstlendiği görevin önemine vurgu yaptı. Vali Tekinarslan'ın her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu, sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Memiş, "Bu mücadele ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan ölüme koşan güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarının ve bu mücadele görev yapan bu milletin her ferdinin bu gayretiyle başarıyla sonuçlanacaktır. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız burada böyle bir özveri ile çalışırken, Tabipler Birliği çıkıyor bu mücadeleye savaş diyor, bir an önce sona ermesi çağrısında bulunuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir" şeklinde konuştu.

Metin Memiş, daha sonra Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir'i de ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi alan Memiş, her zaman sağlık çalışanlarının yanında yer alan Demir'e teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat sahada olduğunu söyleyen Demir, "Arkadaşlarımız gerek güvenlik güçlerimizin, gerekse vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için canları pahasına görev yapıyor. Biz her zaman çalışanlarımızla birlikteyiz. Sizin ziyaretiniz de bu açıdan önemli" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ziyaret kapsamında Kilis Devlet Hastanesi çalışanlarıyla da bir araya geldi. Burada konuşan Memiş, sağlık çalışanlarının terörle mücadelede güvenlik güçlerinin hemen arkasında sağlık çalışanlarının olduğunu kaydetti. Bu bölgede görev yapmanın zorluğuna işaret eden Memiş, "Burada mücadele etmek vatan sevgisinin bir göstergesidir. Hastaneye bomba düştüğünde, yaralanan bebeği alıp, burayı terk etmemek yaşatma arzusunun destansı bir örneğidir. Kilis Devlet Hastanesine bomba düştüğünde hemen buraya geldik, sağlık çalışanı arkadaşlarımızın yanında olduk. Bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımızın kahramanlık hikayelerine şahitlik ettik" dedi. - ANKARA