Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: "Samsun Bir Sağlık Şehri"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Samsun'un bir sağlık şehri olduğunu söyledi.

Sendikasının divan toplantısı için Samsun'a gelen Genel Başkan Metin Memiş, ilk ziyaretini İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğünde açıklama yapan Memiş, "Samsun'da sağlık yöneticilerimizi ve sağlık çalışanlarımızı yerinde ziyaret ediyoruz. Akşam üzeri ise divan toplantısı ile bir araya geleceğiz. Tabii Samsun bir sağlık şehri. İnşallah ben inanıyorum ki Samsun sağlıkta daha da ilerleyecek. Sadece hastane olarak değil, sağlık hizmetleri bakımından da iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Sağlık-Sen teşkilatı Samsun'da güçlü bir teşkilat. Yerelde çalışanların sorunlarının çözülmesi noktasında mücadele ediyorlar. Bizler de genel itibariyle çalışanlarımızın diploma payının verilmesi ve emekli ücretlerinin arttırılması gibi çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ise Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN