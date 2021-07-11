Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Muğla'da toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Muğla'da toplu sözleşme sürecini değerlendirdi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Muğla'da toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde teşkilatları ile bütün çalışmaları yaptıklarını ve toplu sözleşme masasına hazır olduklarını bildirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde teşkilatları ile bütün çalışmaları yaptıklarını ve toplu sözleşme masasına hazır olduklarını bildirdi.

Muğla'da sendika temsilcileri ile bir araya gelen Durmuş, teşkilatı ile toplu sözleşme sürecinin değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.

Tüm kamu çalışanları adına önemli bir sürecin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini belirten Durmuş, "Biz de orada çalışanların temel sorunlarını masaya yatırarak çözüme kavuşturulması için mücadele edeceğiz." dedi.

Bu dönem yapılacak toplu sözleşmede kamu çalışanlarının kazanım elde edilmesi gereken önemli bir süreci yaşadıklarını anlatan Durmuş, bu dönem yapılacak toplu sözleşmenin mali bir toplu sözleşme olduğunu ama bir o kadar da stratejik bir toplu sözleşme olduğunu anlatarak, siyaset ve sendikal açıdan iyi değerlendirilmesi gereken bir toplu sözleşme olacağını kaydetti.

Teşkilatları ile bütün çalışmaları yaptıklarını ve toplu sözleşme masasına hazır olduklarını anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları salgınla mücadele döneminde üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyor. Arkadaşlarımız pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen bu mücadeleye kendilerini adadılar. Şu an Türkiye'de salgınla mücadele de bir başarıdan söz ediyorsak bunda sağlık çalışanlarının her birinin alın teri, emeği ve göz nuru söz konusu. Bu noktada Muğla sağlık çalışanları gerçekten büyük bir başarının altına imza attı. Aşılamada birinci olarak bir şeyin öncülüğünü gerçekleştirdiler ama şunu söylemeliyiz ki; tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımız bu mücadeleyi 7 gün 24 saat veriyor. Bütün sağlık çalışanları tarafından sahiplenilmiş aşı çalışmasının ben mutlak suretle başarıya ulaşacağına inanıyorum."

Muğla'nın bir turizm bölgesi olduğunu anlatan Durmuş, buralarda nüfus planlamasına göre sağlık çalışanlarının istihdam edildiğini ancak turizm sezonu başladığında nüfusun 4-5 kat arttığını, bu nedenle sağlık çalışanlarının çok yoğun bir ortamda çalıştığını dile getirdi.

Bu süre içinde sağlık çalışanlarının istihdam olarak ve madden desteklenmesi gerektiğini savunan Durmuş, her yıl 60-70 bin sağlık çalışanını istihdam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Programda Genel Başkan Durmuş'a Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ile Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek ve sendika yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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