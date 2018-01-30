Sağlık-Sen'den Mehmetçiğe Destek Ziyareti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dal' Harekatı'na destek vermek için Kilis'te ziyaretlerde bulundu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak ve Himmet Bayar'la birlikte Kilis'e gelerek burada sınırda görev yapan sağlık çalışanları ve askerlere moral ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, özellikle sınırların ötesindeki terörle mücadelede Kilis'in stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin dört bir koldan saldırıya uğradığını belirtti. Memiş, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin hüsrana uğradığını ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatıyla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım atıldığını söyledi.

"İNŞALLAH KISA ZAMANDA AFRİN ALINACAK"

Sağlık-Sen olarak her zaman milletin yanında dik duruş sergileyen bir sendika olduklarını ifade eden Memiş, "Sağlık çalışanları, ülke müdafaasında, ülkenin geleceğini koruma noktasında asker ve polis ile birlikte her daim görevinin başında olan bir kesim. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah en kısa zamanda Afrin'de alınacak, Suriye'nin bağımsızlığı sağlanmış olacak, ülkemizin güvenliği sağlanmış olacak. Bunun için bizlerde kanımızın son damlasına kadara canımızı vermek için buralardayız" dedi.

Genel Başkan Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yedi düvelde gelse, kim gelirse gelsin Çanakkale'deki ruh gibi, Türküyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle aynı ruhu taşıyarak omuz omuza mücadele ederek, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak adına bizde üstümüze düşen görevi layıkıyla yağacağız. Bu duruşumuzu, sınırda canınız pahasına gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Daha sonra Kilis Devlet Hastanesine geçen Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş ve beraberindekiler burada sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Memiş, duyarlı sendikacılığın çalışanların yanında olmak ve onların yaşadıkları hissiyatı beraber yaşamak olduğunu ifade ederek, "Cizre'de, Nusaybin'de, Suriye Operasyonlarında yine sizlerle bir araya geldik, amacımız sizlerin yaşadıklarını kamuoyuna anlatmak, bu mesleğin önemini kutsallığını tüm kamuoyu ile paylaşmak.

Öyle güzel bir mesleği ifa ediyoruz ki, savaşlarda bile geri cephe de sağlık çalışanları var. Daha silahlar susmadan orada asker ve polislerle birlikte sağlık çalışanlarının görev yaptığına şahit olduk" şeklinde konuştu.

TBB'Yİ ELEŞTİRDİ

Türk Tabipler Birliğinin (TBB) Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tutumunu da eleştiren Memiş, "Maalesef Tabipler Birliği adı aldın da bir sivil toplum örgütü, bu terörle mücadele sürecini savaş gibi gösteriyor. HDP'nin dilinde konuşarak ülkemizi uluslararası arenada zor durumda bırakması üzerine bir suç duyurusunda bulunduk ve bugün 11 üyesi gözaltına alındı. Bu ülke bizim ülke, gidecek hiçbir yerimiz yok. Sınırlarlarımızı korumak, dünya mazlumlarına sahip çıkmak için başlattığımız bu süreci kimse karalayamaz, zehirleyemez. Biz TTB'yi bir kez daha şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Cahit Özçelik/ İHA)