Sağlık Sen Başkanı Köksal'ın Diş Hekimleri Günü mesajı

21.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:51

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Mesajında, Ağız ve diş hastalıklarının dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasında olduğuna dikkat çeken Köksal, "Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıklarının; şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığını gösteren kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır" diye belirtti.



Ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmeleri gerektiğini belirterek, mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:



"Bu misyon da diş hekimlerimize ve ağız ve diş çalışanları büyük iş yükü düşmektedir. Yoğun hizmet üretme ve çalışma tempolarına rağmen diş hekimlerimiz ve ağız ve diş sağlığı çalışanlarımız gerekli önemi görmemekte ve her geçen gün kronikleşen sorunları çoğalmakta ve artmaktadır. Başta özlük hakları, çalışma koşulları, eğitim standartları olmak üzere sabit ek ödemeye mahküm edilen bir performans sistemi ile emekleri ziyan edilmektedir. Bu nedenle döner sermaye sistemi yeniden düzenlenmeli, tüm sağlık çalışanlarını mağdur eden bu sistemin mutlaka yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu yapılandırma ile sağlık çalışanı odaklı yeni bir ücretlendirme model ortaya konulmalıdır. Bu bakımdan hem yerelde hem de genelde birçok etkinlik, çalıştay ve sempozyum düzenledik. 20 farklı ilden 60 aşkın akademisyen, diş hekimi, ağız ve diş sağlığı paydaşını İlimizde düzenlemiş olduğumuz Ağız ve Diş Sağlığı Çalıştayında ağırladık ve sorunların tespit noktasında hazırlamış olduğumuz raporu ilgililere ilettik.Bu bağlamda; başta diş hekimlerimiz olmak üzere tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının, Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını ve 22 Kasım Diş Hekimleri Gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA