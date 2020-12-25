Sağlık personeli trafik kazasında hayatını kaybetti
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Sağlık personeli trafik kazasında hayatını kaybetti

25.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:13
Sağlık personeli trafik kazasında hayatını kaybetti

Kırşenir'in Boztepe ilçesinde mesai bitişi sonrası evine giden sağlık personeli geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kırşenir'in Boztepe ilçesinde mesai bitişi sonrası evine giden sağlık personeli geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karacaören köyünden Boztepe ilçesine seyir halindeyken Mustafa Öztürk kullandığı 40 BC 786 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Çevrede bulunanların ihbarı ile Kırşehir-Boztepe yoluna giden jandarma ve sağlık birimi ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Öztürk'ün Boztepe ilçesi Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Sağlık personeli trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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