Sağlık personeli ataması olacak mı? Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak? Atama ne zaman olacak? Mülakat var mı? Hangi branşlarda alım olacak?
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Sağlık personeli ataması olacak mı? Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak? Atama ne zaman olacak? Mülakat var mı? Hangi branşlarda alım olacak?

24.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:09
Sağlık personeli ataması olacak mı? Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak? Atama ne zaman olacak? Mülakat var mı? Hangi branşlarda alım olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında bilgi verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak? Atama ne zaman olacak? Mülakat var mı? Sağlık personeli ataması olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanı alımına dair bilgi verdi. Peki, Sağlık personeli ataması olacak mı? Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak? Atama ne zaman olacak? Mülakat var mı?

SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Bakan Koca alımların mülakatsız şekilde yapılacağını bildirirken, "7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

Sağlık personeli ataması olacak mı? Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak? Atama ne zaman olacak? Mülakat var mı? Hangi branşlarda alım olacak?

Bakan Koca'nın açıklaması ve personel alımıyla ilgili detaylar şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Sağlık camiamıza hayırlı olsun"

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