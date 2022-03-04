Sağlık ocağı Cumartesi açık mı? Sağlık ocakları cumartesi günü açık mı, çalışıyor mu?
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Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocaklarının saat kaçta açıldığını ve kapandığını merak ediyor. Özellikle koronavirüs döneminde birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Sağlık ocağı Cumartesi açık mı? Sağlık ocakları cumartesi günü açık mı, çalışıyor mu? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Sağlık ocağı cumartesi açık mı, aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocaklarının saat kaçta açıldığını ve kapandığını merak ediyor. Özellikle koronavirüs döneminde birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2022 Sağlık Ocağı çalışma saatleri nedir? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık Ocakları cumartesi açık mı? Sağlık Ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…
Sağlık ocakları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerde, bayramlarda çalışmamaktadır.
Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00-17.00 arasında açıktır. 12.00-13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.) Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz.
Hafta içi: 08:00- 17:00
Öğle arası: 12:30- 13:30
Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.