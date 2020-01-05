Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu
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Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatı tamamlandı.

05.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:30
Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu

ilçesine bağlı beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatı tamamlandı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, merkez binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Cerit, yaptığı açıklamada, yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin beldeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık alanında çok güzel bir yatırım olduğunu ifade eden Cerit, vatandaşların fiziki şartları daha uygun bir ortadam sağlık hizmeti alabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı kalite ve standartlarına uygun ve modern bir yapının beldeye kazandırıldığını aktaran Cerit, merkez içinde iki muayene odası, tıbbi müdahale odası, laboratuvar, gece izlem ve aile planlama, aşı ve bebek, bebek emzirme odaları ile bir kat ofis bulunduğunu anımsattı.

Cerit, merkezin kısa sürede içinde açılarak sağlık hizmeti verilmeye başlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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