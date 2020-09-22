"Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor Kastamonu'da Cide Kaymakamlığı tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor.

Kastamonu'da Cide Kaymakamlığı tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor.

Cide Kaymakamlığına bağlı personeller tarafından ilçede her gün düzenli olarak yapılan korona virüs denetimlerine Cide Kaymakamı Ömer Sağlam'da katıldı. Kaymakam Ömer Sağlam, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Tarım müdürü ve denetim ekipleri ile birlikte ilçede bulunan marketler, lokantalar, tatlıcılar, sosyete pazarı, kafeler ve diğer işyerlerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle işletmeler ile müşteriler tarafından alınması gereken tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Sağlam, diğer tedbirlerle birlikte özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda titizlik ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti. Sağlam, kurallara uymayanları hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını ve herkesin kurallara uyarak salgını yenebileceklerini işletmelere ve müşterilere hatırlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı