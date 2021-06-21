Sağlık için, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabildiği badmintonda buluşuyorlar
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Sağlık için, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabildiği badmintonda buluşuyorlar

Sağlık için, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabildiği badmintonda buluşuyorlar
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'de farklı meslek ve yaş gruplarından spor tutkunları, sağlıklı kalmak için uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen badminton antrenmanlarına katılıyor.

Eskişehir'de farklı meslek ve yaş gruplarından spor tutkunları, sağlıklı kalmak için uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen badminton antrenmanlarına katılıyor.

Kentte 35 ila 65 yaşlarındaki 40 kişinin yer aldığı çalışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda haftanın 3 günü yapılıyor.

Avukat, bankacı, işletmeci, memur ve beden eğitimi öğretmeni gibi mesleklerin yanı sıra ev kadınları ve emeklilerden oluşan grup, antrenmanlarda hem eğleniyor hem de vücut sağlığını koruyor.

Badminton antrenörü Volkan Şener, AA muhabirine, daha önce haftada bir gün olan antrenmanları talep çok olduğundan 3 güne çıkardıklarını söyledi.

Sporda yaşın önemli olmadığını vurgulayan Şener, "Sporun ortak bir dil olduğuna inanıyorum. Kilo vermek ya da almak için değil, sağlıklı yaşamak için tüm dünya insanları spor yapmalı. Badminton branşı da 64 yaşındaki bir sporcuyla 7 yaşındaki bir sporcuyu karşılıklı oyun oynamaya teşvik eden bir dal. Bunu da burada örnek olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yeni dostlar ediniyorlar

İşletmeci Ruhet Serbest de devletin sunduğu bu hizmetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Antrenmanların sağlıklı kalmak dışında başka artılarının da olduğunu vurgulayan Serbest, şunları anlattı:

"Burada mümessil, prodüksiyon sahibi, avukat arkadaşlarım var artık. Birlikte yoruluyoruz, birlikte eğleniyoruz. Küçücük bir topla savaşıyoruz. Eşimi getiriyorum. 4 yaşında bir çocuğum var, onunla geliyoruz, buradaki diğer ailelerin çocuklarıyla kaynaşıyor. Eğitim veren hocalarımız çok ilgili. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ukrayna'da badminton branşıyla ilgilenen ve 2 aylığına tatile geldiği Eskişehir'de spor salonuna gelerek formunu koruyan Nicola Oscar, Türkiye'de sevdiği spor dalına ait çalışma alanı bulduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Oscar, "Buradaki arkadaşlar çok iyi. Badminton antrenmanlarına katılma talebinde bulundum, eğitmenler de kabul etti. Kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum." dedi.

Oğlunu antrenmana getirirken merak sardı

Memur emeklisi Sezai Demirel ise badminton sporuyla oğlu sayesinde tanıştığını belirtti.

Onu badminton antrenmanlarına getirirken spora ilgi duyduğunu dile getiren Demirel, "Şimdi oğlum milli takımda oynuyor. Ben de emekliliğimin tadını bu sporu yaparak çıkarıyorum." dedi.

Demirel, sporun her birey için bir yaşam biçimi olması gerektiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde biraz kilo aldığını kaydeden Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimi bu sporu yaptıkça gençleşmiş hissediyorum, yorgunluğumu atıyorum. Badminton hırpalayıcı bir spor değil. Gençliğimde futbol oynadım. Futbol da çok yorucu bir spor ve kazaların olabildiği bir platform ama badminton hem eğlenceli hem de tüm vücudu çalıştırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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