Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti

Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, kentin tüm acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, kentin tüm acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Figen Gürbeden'e, 112 Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak ve Ambulanslardan Sorumlu Nöbetçi Hekim Dr. Oktay Karacalar eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu; 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları zamana karşı yarışan, trafikteki tehlikelere büyük hassasiyet gösteren, seyir halindeyken hastaya müdahale etme becerisine sahip sağlık profesyonelleridir. Her zaman büyük bir özveri ile çalışan 112 istasyonlarındaki meslektaşlarımız 2 buçuk yıldır ülkemizin de etkisi altında olduğu koronavirüs pandemisinde ellerinden gelen gayreti göstererek büyük bir çaba harcamaktadırlar" dedi.

Vatandaşlara 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelin zor ve yorucu bir hizmeti yerine getirdiğine dikkat çeken Koyuncu, "Sağlık hizmetinde ter döken her bir çalışanımız çok kıymetli ve takdir edilesidir. Vatandaşlarımızı; sağlık hizmetinin her hangi bir basamağında çalışan sağlık çalışanına karşı destek olmaya davet ediyorum. 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğümüzde gerçekten önemli hizmetler veriliyor. Buraya gelen çağrılar ilk olarak ön alıcılar tarafından süzülüyor. Yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrılar ilgili birime ulaşmadan sonlandırılıyor. Bu bizim için önemli bir gelişme. Tabi burada da hatların gereksiz meşgul edilmesi bir başka vatandaşımızın acil çağrısına geç cevap verilmesine sebebiyet verebilmekte. Bu da arzu edilmeyen can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden her ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 Ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden; 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Prens William Diana Spencer
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:34:45. #1.14#

title