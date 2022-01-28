SAĞLIK EKİPLERİ, KARDA YÜRÜYEREK HASTAYA ULAŞTI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 112 Acil ile UMKE ekipleri hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı Karlıova ilçesinde sağlık çalışanları, zor doğa şartlarına rağmen hastalara ulaşıyor. İlçe merkezine bağlı Boncukgöze köyünde göğüs ağrıları nedeniyle yardım isteyen 65 yaşındaki Mehmet Nalbant'a bir metre kar kalınlığının olduğu bölgeden yürüyerek ulaşan sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa ulaştırılarak Karlıova Devlet Hastanesine götürdü. Nalbant'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Günlük ortalama 10 zor doğa koşullarını aşarak gittikleri belirten Acil Tıp Teknisyeni Doğan Aktekin, Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolarına paletli, yarı paletli ve arazi ambulanslarımız ile hastalarımızı, hastanelerimize nakletmeye çalışıyoruz. Bu nakil esnasında çok zorluk çektiğimiz oluyor. Bazen araçlarımız karda kalıyor, zincir takmak zorunda kalıyoruz, bazen hastaya ulaşamadığımız için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyoruz. Ama ben ve bu camiada çalışan mesai arkadaşlarım, hastaların tedavi olup iyileştiklerini görünce üzerimizdeki yorgunluk alınıyor ve o gurur bize yetiyor dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sedat Nalbant, Babam rahatsızlandı, kendi imkanımızla mümkün değildi hastaneye götürmemiz. Aradık 112'yi ve kısa sürede gelip bizi hastaneye yetiştirdiler. Sağlık çalışanları çok zor şartlar altında çalışıyorlar ve biz bunun farkındayız. Tüm çalışanlara ben teşekkür ederim dedi.