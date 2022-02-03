Sağlık ekipleri karda bata çıka yürüyerek köylere aşı götürüyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Kovid-19'la mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, kar nedeniyle evlerinden çıkamayan köylülere aşı ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yürütülen aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile Toplum Sağlığı Merkezi İl Koordinatörü Dr. Aziz Altunok koordinasyonunda, doktor, hemşire ve sağlık personelinin sahadaki yoğun mesaisiyle devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu köylerdeki vatandaşlara aşı ulaştırmaya çalışan ekipler, araçlarla köylere gidiyor.

Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların çıkamadığı yerlere karda bata çıka yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Meşedibi köyündeki vatandaşların aşılanması için yola çıkan sağlık ekipleri gerek araçla gerekse yürüyerek zorlu yolları aşıp köye ulaştı.

Ayaklarına kadar aşı hizmetini getiren sağlık ekiplerinin daha rahat yürüyebilmesi için evlerinin yolunu kardan temizleyen köylüler, çeşitli ikramlarda bulundukları ekipleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, sağlıkçılar olarak birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen aşı oranını artırmak için çabaladıklarını ifade eden Özdemir, "Ekiplerimiz, kar, soğuk hava, internet sorunu ve benzeri birçok zorluk ile karşı karşıya kalıyor. Ancak bizler her türlü olumsuzluğa rağmen, vatandaşımıza aşı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu fedakarlığı yapan ekiplerimize ve onlara destek olan her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Meşedibi köyünde yaşayan 92 yaşındaki Tevrat Polat da gayretlerinden dolayı sağlıkçılara teşekkür ederek, "Evimize kadar gelip aşımızı yaptılar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah hepsinden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.