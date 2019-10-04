Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı

Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı yazılı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "yüce divan" çıkışında bulundu.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini söyledi

04.10.2019 17:31
Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı

Son günlerde sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "yüce divan" çıkışında bulundu.


'CHP'nin Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle çatıştığını' iddia eden Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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