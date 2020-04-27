Sağlık çalışanlarının "tedbirli dansı" Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.

Ölüdeniz Mahallesi'nden konuşlanan 112 Acil Servis ekibinde görev yapan özel kıyafetli ve maskeli iki sağlık çalışanı, nöbet çıkışı çalan müzik eşliğinde dans etti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sağlık çalışanlarının yabancı müzik eşlinde ambulansın önünde ayaklarını birbirine vurarak oynadığı görülüyor.

Sağlık çalışanlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü, büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA