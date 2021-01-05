Sağlık çalışanlarından ülke çapında eylemler

Koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden binlerce sağlık çalışanının bağlı olduğu meslek örgütleri, bugün Türkiye'nin dört bir yanında ortak eylemler düzenledi.

Koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden binlerce sağlık çalışanının bağlı olduğu meslek örgütleri, bugün Türkiye'nin dört bir yanında ortak eylemler düzenledi. Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve diğer örgütlerin katılımıyla düzenlenen eylemlerde sağlık çalışanlarının ilk talebi yine 'şeffaf veri paylaşımı' oldu.

Kaynak: DailyMotion.com