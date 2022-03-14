Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması (2)

'ÖZLÜK HAKLARIMIZIN DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan yaklaşık 200 sağlıkçı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastane önünde bir araya geldi. 'Doktoru yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın' yazılı pankart açan grup, koronavirüs döneminde hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. Grup adına konuşan doktor Tuğçe Saltoğlu, "Bunca emek, çaba, uykusuz geceler, ağır stres ve iş yükü altında ezilen, toplumun yüz akları olan hekimler günlük siyasi söylemlerin mevzusu yapılamaz ve bu kıymetli meslek itibarsızlaştırılamaz. Tüm bu olumsuz söylem ve eyleme rağmen bizler cesaretle ve azimle işimizin başındayız. Biz işimizi severek yapıyoruz ve bundan sonra da severek yapmak istiyoruz, özlük haklarımızın ivedilikle düzeltilmesini talep ediyoruz" dedi.