Sağlık Çalışanlarına Şiddet Uygulayan Magandalara Ceza Geliyor

Doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan magandalara tutuklu yargılama ve yüksek ceza geliyor.Star Gazetesi'nin haberine göre, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına devlet el koydu. Acil servislerde yeniden polis bekleyecek, mevzuatta yer alıp kağıt üzerinde kalan cezalar uygulanacak.

"DOKTORU DARP ETTİM, EVİME DÖNDÜM' DÖNEMİ SONA ERECEK"

TTB'nin öncelik ettiği taslak yasalaşırsa, şiddete karışanlar tutuklu yargılanabilecek ve 'doktoru dövdüm, evime döndüm' denemeyecek.Doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırılar, salgın bir hastalık gibi... Son 5.5 yıldaki şiddet olayları 79 bin 946'ya ulaştı. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod avukatlarının peşine düştüğü hastane magandaları için 34 bin 510 dosya incelemeye alındı, açılan dava sayısı 4 bin 764'e çıktı.

'SAĞLIKTA ŞİDDETE SON'

Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasında hastanelerdeki şiddete yönelik kısa, orta ve uzun vadeli önlemler üzerine görüşmeler sürerken, Türk Tabipler Birliği'nce hazırlanıp TBMM Adalet Komisyonu'na sunulan,mevcut yasalara ek maddelerle 'Sağlıkta Şiddete Son' vermeyi amaçlayan yasa taslağında, hastane magandalarının 'Doktoru dövüp, evime döndüm' dönemini sona erdirecek, tutuklu yargılanma ve yüksek ceza ile caydırıcılığın arttırılması önerileri getiriyor. Hastanelerdeki şiddet olaylarındaki artış üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mayıs 2012'de avukat, hukukçu, psikolog ve sosyal hizmetlilerden oluşturulan Beyaz Kod Birimi de sağlıkta şiddet olaylarını incelemeye alındı.

BİNLERCE DAVA AÇILDI

Birimin acil durumlar için oluşturduğu 'Alo 113' hattına beş buçuk yılda doktor, hemşire, hasta bakıcı, 112 çalışanı tarafından tam 79 bin 946 başvuru yapıldı. 2013 yılında 10 bin 715 olan şiddet mağduru sağlık çalışanının, 2014'te 11 bin 174'e, 2015'te 11 bin 881'e, 2016'da 13 bin 011'e, 2017'de 13 bin 509'a çıktı. 2018'in ilk altı ayındaki rakam ise 7 bin 656'ya ulaştı. Adliyeye yansıyan şiddet olaylarının 4 bin 847'sinin iddianamesi tamamlandı ve dava açıldı. Binlerce soruşturma ise savcılık aşamasında.

ŞİDDETİN BEŞ NEDENİ

Sağlık Bakanlığı ile sivil ayağı temsil eden meslek odaları, sendikalar ve uzmanlar sorunun kaynağı konusunda aynı fikirde: Kışkırtılmış sağlık talebi, poliklinik rahatsızlıklarının acilden servislerden talep edilmesi, personel yetersizliği, medya faktörü ve caydırıcı olmayan yasal boşluk.

DOKTORU DÖVDÜM EVİME GİDİYORUM DÖNEMİ BİTİYOR

Caydırıcılığın artırılması için ilgili tüm kesimlerin görüşünü alarak hazırladıkları Sağlıkta Şiddete Son yasa tasarısını TBMM Adalet Komisyonu'na sunduklarını belirten İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve aile hekimi Doktor Recep Koç, "Sağlıkta Şiddet Yasası kabul edilirse, 'Doktoru dövdüm, evime döndüm' dönemi kapanacak. Doktora şiddet uygulayan, tutuklu yargılanacak. Cezası ise görev başındayken olması üzerine yüzde 50 arttırılacak şekilde 2-4 yıl arasında olacak" diye konuştu.

104 MİLYON FAKE HASTA

Sorunun kaynağını rakamlarla anlatan doktor Recep Koç, şunları söyledi:

"Sağlıkta, halkın beklentileri çok yükseldi. Vatandaş bir sağlık kuruluşuna girdiğinde, her isteğinin halledileceğine ve kendi istediği gibi biteceğini sanıyor. 'Ben bu ilacı istiyorum, bu raporu istiyorum, hastama özel ilgi istiyorum' diyor. Nüfusumuzda 80 milyon ama geçen yıl acil servislere başvuru oranı 130 milyon. Çünkü randevuyla polikliniğe gitmesi gereken hasta acil serviste bir saat içinde muayene olup, laboratuar ve röntgen işlemlerini tamamlıyor. Acil servise gelen hastaların sadece yüzde 20'si gerçekten acil hastası. Ayrıca aile hekimliği sistemini tam devreye sokamadık. Kışkırtılmış sağlık talebi var. Bir doktor can veremez, alamaz. Allahın verdiği canı alamaz ya da veremez."

MEVZUAT UYGULANACAK

Konuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile kısa, orta ve uzun vadeli çözümler için görüştükten sonra kısa süre önce yaptığı açıklamalarda, mevzuatta olup da kağıt üzerinde kalan cezaların uygulamaya konulmasını amaçladıklarını, sonrasında cezaların arttırılması gibi tedbirlerin de gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

CAYDIRICILIK ARTACAK

İlk etapta, en çok şiddet olayının meydana geldiği 201 hastanenin acil servisinde polis noktasının oluşturulacak. Saldırıya uğrayan hekimlerin karakolda saldırganla birlikte ifade vererek psikolojisinin etkilenmemesi ve hastane düzeninin bozulmasının da önüne geçmek için doktorların sağlık merkezlerinde ifadeleri alınacak. Şu andaki görüşmeler bakanlıklarda yeni bir yasa taslağına dönüşmemiş olsa bile caydırıcılığın sağlanması ve yetersiz kalması durumunda yasalardaki cezaların artması gündemde.