Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı - Haber
Sefer Demirci, Zonguldak

Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı Zonguldak'ta esnaflık yapan Aşkın Sefer Demirci, sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla kendi imalathanesinde yaptırdığı 250 adet pastayı 4 hastanede çalışan sağlık personellerine ücretsiz dağıttı.

24.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:44
Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta esnaflık yapan Aşkın Sefer Demirci, sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla kendi imalathanesinde yaptırdığı 250 adet pastayı 4 hastanede çalışan sağlık personellerine ücretsiz dağıttı.

Kent merkezinde 10 yıldır esnaflık yapan 35 yaşındaki Aşkın Sefer Demirci, koronavirüs tedbirleri öz verili ile çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek amacıyla kendi imalathanesinde 250 adet pasta yaptırdı. Ardından Sefer Demirci eline eldiven, yüzüne maske takarak, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, ek bina ve Amelebirliği Göğüs Hastanesinde çalışan sağlık personellerine pastaları dağıttı. Aşkın Sefer Demirci'nin bu anlamlı hareketi ise sağlık çalışanlarından büyük takdir topladı.

Esnaf Sefer Demirci, daha önce de Öğretmenler günü nedeniyle yine 250 adet pastayı ücretsiz olarak öğretmenlere dağıtmıştı. 35 yaşındaki Aşkın Sefer Demirci, "Berrak Fırın pastahaneleri sahibiyim. Amacımız bu zor günde sağlık personellerinin yanında olmak. Herkese mutluluk dağıttık, pasta dağıttık. 250 adet pasta dağıttık. Kadın Doğum Hastanesine, Göğüs Hastalıkları Hastanesine, Atatürk Devlet Hastanesine ve Ek binaya dağıttık. Bu zor günlerde moral olmak istedik. Sağlık personellerimizin görevi zor. Herkesle ayrı ayrı uğraşıyorlar. Bizimde elimizden mutluluk geldiyse ne mutlu bize. Hijyeni elden bırakmıyoruz. Pastalarımızı maske ve eldivenle dağıttık. Dükkanlarımız da da aynı şekilde yapıyoruz. Herkes evinde kalsın. Biz herkes için dışarıdayız zaten" dedi.

Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Haber
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama Haber
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haber
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Didem Soydan Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:41:03. #1.14#
title