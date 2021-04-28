Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
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Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü

Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası(Sağlık-İş) Samsun Şubesi üyeleri taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüyüş düzenledi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası(Sağlık-İş) Samsun Şubesi üyeleri taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüyüş düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) görevli sağlık çalışanları, 3 yıldır zam ve enflasyon farkı alamadıkları ve maaşlarının diğer kurumlarda çalışan personellerden düşük olduğunu belirterek yürüyüş düzenledi. Sağlıkçılar, Tıp Fakültesi Dekanlığı önünden ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde rektörlük binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşün sonunda konuşma yapan Sağlık-İş Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, "Bizler çok zor durumdayız. Evimize giderken 1 ekmek daha fazla alabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Salgında da 20 gün kapatıldık. 20 gün sonra burada her gün beraber oluruz. Her gün yürürüz ama buna meal vermeden, hakkımızı verin. Hakkımız olanı istiyor, başka bir şey istemiyoruz. Biz 3 yıldır hiçbir zam ve enflasyon farkı almadan hayat sürmeye çalıştık. Sizin döner sermayenize daha fazla katkı sağlamak için sabahların köründen akşamların karanlığına kadar çalıştık. Biz, 10 ya da 9 bin TL istemiyoruz. İstersek işyerine ve işçilere ihanet etmiş oluruz. Biz en az 4 bin 500 TL seviyesinde arkadaşlarımızın cebine para girsin. İnsanca yaşayalım istiyoruz" dedi.

Rektörlük binasının önündeki basın açıklamasının ardından slogan atan grup, sessizce dağılıp tekrar görevlerinin başına döndü. - SAMSUN

Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü
Sağlık çalışanları talepleri için rektörlüğe yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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