Sağlık çalışanları salgın döneminin stresini sanatla aşıyor

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde zaman zaman izinsiz mesai yapan sağlık çalışanları, sanatsal etkinliklerle stres atıyor.

Sağlık çalışanlarının stresli günlerinden bir nebze uzaklaşabilmeleri amacıyla Samsun'daki özel bir hastanede 10 aydır resim, ahşap ve taş boyama eğitimi veriliyor.

Emekli resim öğretmeni Figen Akyazıcı'nın gönüllü olarak verdiği eğitime katılan sağlık çalışanları, mesai arasında ve bitiminde yağlı boya tablo, ahşap ve taş boyama yaparak günün stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Sağlık çalışanlarının yaptığı eserler ise hastanede sergileniyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Salgının tüm insanları olduğu gibi sağlık çalışanlarını da olumsuz etkilediğine işaret eden Bilge, şöyle devam etti:

"Salgın döneminde çoğumuz izin kullanamadık, hatta ailemizin yanına pandeminin ilk dönemlerinde gidemedik. Fırsat bulduğumuz durumlarda, özellikle mesai çıkışlarında, bazen ameliyat çıkışında forma ile bile taş boyama yaparak biraz kendimizi eğlendirdik. Bu etkinlik zamanımızı değerlendirmeyi hem de sağlık çalışanları arasında resim konusunda yetenekli arkadaşlarımızın ortaya çıkmasını sağladı. Hastanede mesai arasında yaptığımız boyamalarla yenilenip tekrar görevimize döndük."

Salgının insanlar üzerindeki etkilerinin sürdüğüne dikkati çeken Bilge, "Hepimiz aşımızı yaptıralım. Bir kadın doğum uzmanı olarak gebeler bu konuda çok tereddütlü. Gebelerin ilk 3 aylık dönem sonrasında mutlaka aşı yaptırmasını öneriyorum. Herkes aşı yaptırmalı, gebeler de yaptırmalıdır. İnsanların hijyen kurallarına da uyması lazım. Mutlaka maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hemşire Birsen Öztürk de hastanede mesai arası ve sonrası resim, ahşap ve taş boyama yaptıklarını dile getirerek, bundan inanılmaz keyif aldıklarını kaydetti.

Akyazıcı da salgın döneminde yorulan sağlık çalışanlarının stresini atmak için bu projeye başladıklarını anlatarak, "Sağlık çalışanlarının psikolojisine sanatın, resmin iyi geleceğini düşündük. Çünkü sanatın böyle bir özelliği vardır. İnsanları iyileştirir, duyguları dışarıya vurmaya sebep olur, yaraları sarmaya etken olur. Bu projede olmaktan çok büyük keyif aldım." diye konuştu.