Sağlık çalışanları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için saygı duruşunda bulundu Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için saygı duruşunda bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için saygı duruşunda bulundu.

Bitlis Tabip Odası Başkanı Osman Fatih Şanlı, sağlık çalışanları başta olmak üzere virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.

Tüm insanlığın koronavirüsün yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan Şanlı, şöyle konuştu:

"Bu mücadeleye birçok kişi, meslek grubu, kurum ve kuruluş emek veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanları en büyük mesleki riski taşımaktadır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hoca'mızı kaybettik. Sorumluluğumuzun ve tehlikenin farkındayız. Hazırız ve asla görevden kaçmayacağız. Türk Tabipleri Birliğinin almış olduğu karar gereği bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak için bir araya geldik. Tüm insanlığın ve ülkemizin en kısa zamanda bu salgından kurtulması için elimizden geleni yapacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı bir yaşam diliyoruz."

Doktor ve sağlık çalışanları, sosyal mesafe kuralına uyarak maske ve eldivenle saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA