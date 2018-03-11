Sağlık Çalışanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mart Müjdesi' Bekliyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Külliye'de yapılacak programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haberler beklediklerini söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş sendikasının Tokat il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle kentte düzenlenen özel toplantıda bir araya geldi. Genel Başkan Memiş, geçtiğimiz yıl 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik verdiği talimatı hatırlatarak, 14 Mart 2018 Çarşamba günü Külliye'de düzenlenecek olan Tıp Bayramı programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonuç müjdesi beklediklerini söyledi. Başkan Memiş, "14 Mart deyince aklımıza yıpranma payı konusu geliyor. Geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi talimatını yinelemiş ve 16 Nisan tarihi itibariyle bizzat takipçisi ben olacağım demişti. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gerekli talimatlarını vermiş ve konu meclise taşınıyor. Ancak meclise geleceği şekliyle yıpranma patı sadece sağlık çalışanlarına verilmesiyle alakalı bir düzenleme söz konusu. Aynı zamanda geçmiş yıllara dönük olup olmayacağına dair bir durum söz konusu. Biz Sağlık Sen olarak, 4 yıl önce başlatmış olduğumuz bu yıpranma payı kampanyasında, sağlık çalışanlarının yıprandığını devletimize, devletimizin zirvesine anlattık. 2008 yılında 5510 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarken de, yataklı tedavi kurumları çok tehlikeli alanlar olarak zaten belirlendi. Onun için biz buradaki, genel idari sınıfı da dahil tüm sağlık çalışanlarının alınmasını ve geriye dönük almaları noktasında talebimizi yineleyeceğiz. Bu konu inşallah 14 Mart'ta Külliye'de program var. Sağlık Bakanlığı sendikamızı yetkili sendika olarak davet etti. Teşkilatımız orada olacak. İnşallah orada Sayın Cumhurbaşkanımız, bunun net bir şekilde artık sonuç müjdesini tüm sağlık çalışanlarımıza verecek" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın yanında olacağız"

Gazetecilerin siyasetin son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden birisi olan Cumhur İttifakı ile ilgili sorusunu, başkanlık sürecindeki referandumda olduğu gibi Cumhur İttifakı'nın da yanında olduklarını söyleyerek yanıtlayan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş "Cumhur İttifakı'nın yanında olacağız, yani milletin yanında olacağız. Bu ülkenin geleceğe taşınması noktasında, 2023 hedefleri doğrultusunda, ki özellikle referandum sürecinde, başkanlık sisteminin kurgulanması sürecinde de evet diyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhur İttifakı bağlamında da duruşumuzu yine milletten yana, milletin tavrından yana alacağız Memur-Sen ailesi olarak" şeklinde konuştu. - TOKAT