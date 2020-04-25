Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor - Haberler
Kocaeli, Yakın, Güncel, Haber

Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanları, sürecin bir an önce sona ermesi için vatandaşların evde kalmasını istiyor.

25.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:40
Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanları, sürecin bir an önce sona ermesi için vatandaşların evde kalmasını istiyor.

Yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde tüm sağlık çalışanları büyük fedakarlıkla hizmet veriyor. Kocaeli'de görev yapan sağlık çalışanı ve hizmet personelinden 480'i de tedbir amaçlı oteller ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, misafirhane ve öğretmenevinin de aralarında olduğu 16 konaklama mekanında kalıyor.

Sağlık çalışanları, ikamet ettikleri şehirlerde yakın mesafede olan ailelerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşarken, hastaların tedavi sürecinde canla başla görev yapıyor.

"Mücadelede ön safta olmaktan gurur duyuyoruz"

Göğüs hastalıkları uzmanı Sinan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarına büyük görevler düştüğünü, mücadelede sağlıkçılar olarak ön safta bulunmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Korkusuzca çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Bizim tek korkumuz bu hastalığı ailelerimize bulaştırmak. O yüzden de bize sağlanan otellerde kalıyoruz. Çocuklarımıza, anne ve babalarımıza bu hastalığı bulaştırmamak için buradayız." dedi.

Arslan, otelde kendilerine sağlanan imkanlarla "sahaya" daha enerjik gittiklerini belirterek, otele geldikleri zamanlarda da diğer arkadaşlarıyla sohbet ederek motivasyonlarını artırdıklarını kaydetti.

Ailesinden, daha önce askerlik yaptığı dönemde bu kadar uzun süre ayrı kaldığını anlatan Arslan, "Bunu da bir askerlik, vatan borcu olarak düşünüyorum. Öncelikle çocuklarımızı ve büyüklerimizi korumamız gerekiyor. Biz toplum olarak da bunu sağladık. Çocuklarımızı ve büyüklerimizi koruduğumuz için şu anda sahada da o açıdan sonuçlarımız iyi gidiyor. Ailemin alışverişini yapıp, onlarla uzaktan görüşüyorum." diye konuştu.

Arslan, evi ile kaldığı otelin yakın sayılacak mesafede bulunduğunu aktararak, "Yakında olmaları güven veriyor. Tek düşüncemiz onlar olduğu için onlardan uzak kalıyoruz. Biz sahadayız 'her an hasta olabiliriz' bundan korkmuyoruz. Bu hastalığı çocuklarımıza bulaştırdığımız zaman benim için en kötü şey olabilir bu durumda. İnsanlar çocuklarını ve büyüklerini korumaya devam etmeli. Kısa sürede normalleşmek istiyoruz. Toplumun buna ihtiyacı var. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. İşi olmayanın dışarıya çıkmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bizim evimize, çocuklarımıza dönebilmemiz için evde kalın"

Yoğun bakım hemşiresi Filiz Özkan da pandemi sürecinde aileleriyle ve yakınlarıyla bir araya gelemediklerini söyledi.

Özkan, yurtta kendilerine sağlanan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz, tek derdimiz ailemizden ayrı kalmak, onlardan uzak olmak. Onun haricinde evimizin huzurunu burada yaşıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Ailesiyle iş hayatında hiç 3 hafta ayrı kalmadığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Aynı ilde yaşayıp beraber aynı evde kalamamak gerçekten çok ağır bir duygu. Ev adına geldiğin yurtta ailemizi bulamamak gerçekten çok ağır bir duygu. Bu kadar yakın mesafede olup ailenizle görüntülü görüşüp elle dokunamamak, sarılamamak, hasret giderememek gerçekten çok zor bir süreç hepimiz için. Zaten kimsenin alışık olmadığı bir durum."

Özkan, duygusal bir süreçten geçtiklerini ancak odaklarının toplum ve insan sağlığı olduğunu vurgulayarak, "Lütfen evde kal Türkiye, lütfen... Bizim evimize, çocuklarımıza dönebilmemiz için evde kalın. En azından ailemizin, bizim emeğimizin hatırına lütfen evde kal Türkiye." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti Haberler
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haberler
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Hande Yener Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Loris Karius Anderson Talisca
Daha Fazla Ramazan Futbolcu Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 11:51:53. #1.14#
title