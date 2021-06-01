Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'daki sağlık çalışanları, aşı sırası gelenleri köylerinde ziyaret edip aşılarını yapıyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'daki sağlık çalışanları, aşı sırası gelenleri köylerinde ziyaret edip aşılarını yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için kurulan sağlık ekipleri, yurdun en zorlu coğrafyasına sahip olan Doğu Anadolu'nun dağ köylerindeki hastaları için yollara düşüyor.

Iğdır'ın da eteklerinde yer aldığı Aras Dağlarında bulunan 2 bin 500 metre rakımlı köylere gelen sağlık ekibi, aşı sırası gelen vatandaşların aşı uygulamasını gerçekleştiriyor.

Sağlık ekipleri, yüksek rakımı ve zorlu yollarıyla bilinen dağ köylerine mesai meftunu gözetmeksizin ulaşarak salgınla mücadeleyi sürdürüyor.

Iğdır Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Mücahit Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayından itibaren aşı sırası gelen vatandaşları aşılamak için dağ taş demeden yollara düştüklerini söyledi.

Hastane ve aile hekimliğinde aşı uygulama odalarının bulunduğunun altını çizen Alparslan, "Tüm köylere gidip oradaki sırası gelen vatandaşlara aşı uygulamaları yapmaktayız. En zorlu yolları dahi kat edip hastalarımıza ulaşıyoruz." dedi.

Aşılama hizmetinin kent merkezi ve tüm köylerde sunulduğunu belirten Alparslan, "Aşı ekiplerimizi oluşturduk, ekiplerimizin içinde hekimlerimiz, anestezi teknikerlerimiz ve aşı uygulamalarını yapan hemşirelerimiz bulunmakta. Her gün aşı uygulaması için köylere gitmekteyiz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Alparslan, şöyle devam etti:

"Tüm köylerimize gidiyoruz, hangi köy olduğu fark etmiyor, bu aşı uygulamalarını yapıyoruz. Ayrıca köy köy ziyaret edip orada aşı sırası gelmiş olan kişilerin aşılarını da yapmış oluyoruz."

"Sırası gelenlere mümkün olduğu sürece ulaşıp aşılarını yapıyoruz"

Aşılama ekibinde görevli Ebe Kübra Çalışkan, görev yaptıkları bölgede köy sayısının çok fazla olduğunu ve bu köylerin büyük bir çoğunluğunun ise dağ köylerinden oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin aşı sırası gelen vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Çalışkan, "Bazı dağ köylerinde telefon çekmiyor, bu yüzden bazen sıkıntı yaşıyoruz. Halkı bilinçlendirmeye ve ikna etmeye çalışıyoruz. Kış şartlarında yolların kapandığı oldu, yolları açtırıp ulaşmaya çalıştık. Aşı çalışmamız devam ediyor, sırası gelenlere mümkün olduğu sürece ulaşıp aşılarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız