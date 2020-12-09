Sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:52

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy veren Günaydın, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğraflarını tercih etti.

Dr. Osman Koray Turhan da yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Rio'da koronavirüs protestosu", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.

Tıbbi sekreter Nurhan Özkan ise yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor", haber kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarına oy verdi.

Tıbbi sekreter Erkan Çetintaş da oyunu, yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koronavirüs hastaları", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı" fotoğraflarından yana kullandı.

Başhekim Günaydın, AA'nın doğru haberleri yıllardır kamuoyuna ulaştırdığını belirterek, "Pandemi döneminde de gerçek haberleri, AA ile öğreniyoruz. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu hissettiğimiz bir ajans, çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık çalışanları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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