Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık haberlerini günlük olarak takip eden 851 kişi ile 'Sağlık Haberleri Araştırması' yapıldı.

Sağlık haberlerini günlük olarak takip eden 851 kişi ile 'Sağlık Haberleri Araştırması' yapıldı. Araştırma sonuçlarında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı haberlere güven oranının yüzde 91.2 olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği tarafından yürütülen 'Sağlık Haberleri Araştırması' başlıklı anket araştırmasının sonuçları yayınlandı. Sağlık haberlerini günlük olarak takip eden 851 kişinin dahil olduğu araştırmada, 1 ay boyunca veri toplandığı belirtildi. Araştırmaya katılanların internetten hastalıkları araştırdığı ortaya konuldu.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyelerinin açıklamalarına medyada sık sık rastladıklarını belirten katılımcılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güvendiklerini belirtti.

SAĞLIK ALANINDAKİ BİLGİLENDİRMELER ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR

Üniversite öğretim üyelerinin medyada sıklıkla üzerinde durduğu konulardan biri olan "trans yağların zararları" hakkında paylaştığı tıbbi bilgiler yüzde 93,6 oranında faydalı bulunurken, bilinçsiz antibiyotik kullanımı hakkında paylaşılan bilgiler yüzde 94.8 oranında faydalı bulundu. Paylaşılan diğer sonuçlara göre üniversite öğretim üyelerinin medyada paylaştığı bilgiler yüzde 73,1 oranında alışkanlıkları değiştirmede etkili oluyor.

Araştırmaya katılanlar, basın, televizyon kanalları ve internette Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyelerinin açıklamalarına rastladıklarını ifade ederken, bu açıklamaların yüzde 92,8 oranında toplumsal sağlık okuryazarlığına katkı sağladığını düşündüklerini belirtti.

İNSANLIĞI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLEDİK

Anket sonuçlarını değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Medya doğru, ahlaki ve müspet bir şekilde kullanıldığında, eşi benzeri bulunmaz bir iletişim aracı, bilgi kaynağıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesi olarak kurulduğumuz günden beri iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, başta Aziz Milletimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz herkese sağlık alanında insanlığın faydasına ve zararına olduğunu gördüğümüz konuları anlatmayı ve dolayısıyla insanlığı bilinçlendirmeyi hedefledik. Üniversitemiz kadrosunda görev yapan öğretim üyelerimiz mevcut görevlerinin yanı sıra sağlık okuryazarlığı anlamında halkımızı doğru bilgilendirmek suretiyle bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına gerek görsel gerekse yazılı medya aracılığıyla tecrübelerini milletimize aktarmaktadırlar ki anket sonuçları bunu doğrulamaktadır. Başta Basın Danışmanlığımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, akademisyenlerimize değerli gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da değişmez ilkemiz, ivme kaybetmeden Aziz Milletimize ve sesimizin ulaştığı herkese, doğru ve faydalı olanı sunmak ekseninde sürdürülebilir bir vizyonla ilerlemek olacaktır" diye konuştu.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi kaynaklı sağlık haberlerine güven oranı yüzde 91

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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