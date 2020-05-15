Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber Açıklaması
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Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı minibüs şoförleri ile bu araçları kullanacak yolcuların alacakları tedbirlere ilişkin rehber yayımladı.

Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber Açıklaması
15.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:32

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı minibüs şoförleri ile bu araçları kullanacak yolcuların alacakları tedbirlere ilişkin rehber yayımladı.

Rehbere göre, minibüs şoförleri ilgili kuruluş ya da meslek odaları tarafından Kovid-19 hakkında bilgilendirilecek, koronavirüsle uyumlu ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan şoförler sağlık merkezine yönlendirilecek.

Son duraklarda sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uyacak olan şoförler, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edip araçta tıbbi maske kullanacak.

Maske, nemlenmesi durumunda değiştirilecek, maskeler çıkarılırken de lastiklerinden tutulacak.

Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılacak, maskenin değiştirilmesinden sonra el antiseptiği kullanılacak. Ayrıca müşteriler ücretini kendisi verip para üstünü yine kendisi alacak.

Minibüs şoförleri kapalı dinlenme alanı olan minibüs duraklarında, ticari taksi duraklarında alınması gereken önlemlere uyacak.

Minibüslerde havalandırma ve temizlik

Minibüslere, yolcuların görebileceği yere Kovid-19 bilgilendirme afişi asılacak.

Minibüslerde klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak, klima hava filtre bakımı düzenli olarak yaptırılacak.

Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak minibüs iç havasının temizlenmesi sağlanacak ve genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan kullanılarak yapılacak.

Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinecek. Her ilk ve son durak arasındaki sefer tamamlandığında kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları gibi sık temas edilen yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya en az yüzde 70'lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilecek.

Araç temizlenirken kapılar ve pencereler açık bırakılacak. Temizlik yolcu yokken yapılacak, araç kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılacak.

Yolcuların alması gereken önlemler

Yolcular minibüsü beklerken, minibüse binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uyacak.

Minibüsler seyreltme kurallarına uygun şekilde 1 kişilik koltuklara 1, 2 kişilik koltuklara 1, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alabilecek.

Minibüslerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurularak müşterilerin bunları bindikleri esnada kullanmaları sağlanacak.

Müşteriler, yolculuk boyunca tıbbi ya da bez maske takacak, zorunlu olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketmeyecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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