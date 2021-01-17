Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz

Aşılama sürecinin aktif bir şekilde devam ettiği Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri de kısıtlamaların ne zaman kalkacağı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon aşılama sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, bir yandan da ilk doz aşılar vurulmaya başlandı. Vaka sayılarında da düşüş gözlemlenirken, çok merak edilen konulardan biri de kısıtlamaları ne zaman kalkacağı sorusu.

Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi 'şartlı' verdi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan yetkili "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

"11 MİLYON DOZ BEKLENİYOR"

Sarıkaya yazısında, "Çin' den gelecek yeni grup aşı ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 30 milyon doz aşının Mart'ın ilk haftasına kadar ulaşması bekleniyor. Ancak kesin bir süre verilmesinden de kaçınılıyor, çünkü Çin'de ortaya çıkan yeni salgından kaygı duyuluyor, buna karşın 11 milyon doz bekleniyor.

Dolayısıyla bu hızda gidildiğinde ikinci doz aşılarla birlikte Mart'ın ortasında 15 milyon kişinin ikinci dozlarının bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"ŞUBAT 15 İÇİN KİMSE UMUTLU DEĞİL"

Sarıkaya şöyle devam etti: "Ancak 50 milyon dozun tamamının bu sürede gelmesi halinde bu sayı 25 milyona kolaylıkla ulaşacak. Zaten Sinovac'tan gelen ile nüfusun bu kadarının, Biontech'ten gelecek 4,5 milyon ile de 2,25 milyonun daha aşılanması ile 27 milyon kişinin Mart ortasında aşılanması söz konusu.

Bakanlığın etkin ve yetkin isminin şu sözleri önemli: 'Hedefimiz 15 Mart'ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek…' Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor…"