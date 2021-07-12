Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı durdurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı durdurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı durdurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşısının 29 Haziran'dan bu yana uygulanan serisi, Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, uygulanması durdurulan aşıların ambalajlarının üzerindeki tarih farkları hariç, uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızlandırılırken, ülkemizde uygulanan 2 aşıdan biri olan CoronaVac aşısının 29 Haziran'dan bu yana uygulanan B18880035A serisinin kullanımı, 7 Temmuz'da Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla durduruldu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgilendirme geldi.

"2 GÜNLÜK TARİH FARKI VAR"

Genel Müdürlük, aşıların temaslı ve temassız ambalajlarındaki 2 günlük tarih farkının haricinde bir sakıncasının olmadığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı durdurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 19:02:44. #1.14#

title