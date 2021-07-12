Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı durdurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşısının 29 Haziran'dan bu yana uygulanan serisi, Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, uygulanması durdurulan aşıların ambalajlarının üzerindeki tarih farkları hariç, uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını açıkladı.