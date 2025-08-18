SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP BAŞVURU! 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro-branş dağılımı ve şartları açıklandı mı?

Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için "2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?" ve "2. etap başvuru tarihi açıklandı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılacak 2. etap için başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarına ilişkin tüm gelişmeleri senin için derledik. İşte 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı hakkında merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kapsamında 18 bin kişi istihdam edilecek. İlanın, Eylül veya Ekim 2025 aylarında yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI VE ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz resmi başvuru tarihi ve kılavuz yayımlanmadı. Ancak ilk etapta yapılan personel alımında olduğu gibi, başvuruların ÖSYM üzerinden KPSS puanıyla yapılması ve alımların sözleşmeli/sürekli işçi pozisyonlarını kapsaması bekleniyor. 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki alımda öne çıkan branşlar şu şekildeydi:

Hemşire

Ebe

Acil Tıp Teknisyeni

Anestezi Teknikeri

Röntgen ve Laboratuvar Teknikerleri

Destek personeli (temizlik, şoför, güvenlik)

Büro personeli

Bu bilgiler, ikinci etap için benzer branşların yer alabileceğini gösteriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, KPSS puanı esas alınarak yapılacak. Sözleşmeli personel alımı ÖSYM AİS üzerinden, sürekli işçi alımı ise İŞKUR e-şube üzerinden gerçekleşecek. Sınavsız alımlar için noter huzurunda kura çekimi uygulanacak.

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. etap başvurusunda bulunmak isteyen adayların T.C. vatandaşı olması, ilgili öğrenim düzeyine sahip olması ve aranan nitelikleri taşıması gerekiyor. Detaylı başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak.