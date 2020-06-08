Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı
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Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerle ilgili resmi yazıyla açıklamalarda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı
08.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:51

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerle ilgili resmi yazıyla açıklamalarda bulunuldu.

Türkiye'de ilk korona virüs (Covid-19) vakası görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda salgının ve bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Alınan yeni kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından resmi yazıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi. Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan kısıtlamaların bazıları kısmen bazıları da tamamen değiştirilerek normalleşme süreci ve alınacak tedbirler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

'Hasta Ziyaretleri Hakkında' daha önce yayımlanan yazının yürürlükten kaldırıldığını açıklayan Bakanlık, hasta ziyaretlerinde ve refakat hizmetlerinde aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Söz konusu hususlar ise şu şekilde sıralandı:

"Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir. Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes (sağlık personeli çalışanı, öğrenci, hasta, refakatçi vb.) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır. Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilir. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla ziyaretine izin verilebilir. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır."

Yine daha önce yayımlanan, elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler konulu yazının da yeniden düzenlendiği bildirilen yazıda, "Her türlü cerrahi işlemin Bakanlığımızca oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ne şekilde yürütüleceği belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sağlık turizmine ilişkin düzenleme kapsamında ise 'Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler' konulu yazı çerçevesinde yürütülmeye başlandığı açıklandı.

'Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler' konulu ilgili değişikliklerin belirtildiği yazıda, "Poliklinik hizmetleri, Covid-19 pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda sunulacağı ve acil haller dışında vatandaşlar MHRS'ye yönlendirilmesi sağlanmıştır. 01 Ocak 2020 -08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacaktır. Rapor için hastaneye müracaatları MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerlidir. Bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edileceği sağlanmıştır. 01.02.2020 tarihi dahil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanmıştır. Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanmıştır. Memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenleneceği, kurul raporu gereken durumlarında ise 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilgili kişiler sağlık kuruluşlarına başvuru yapabileceklerdir. Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edileceği, askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemleri 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı sağlanmıştır. Her türlü rapora itiraz başvuruları 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle işlemlere başlanılmış ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanamayan raporların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacağı belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda ayrıca, Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışlarıyla ilgili konu da yer aldı. Ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden ve işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verileceği açıklandı.

'Sağlık Kurulu Raporları' konulu yazıyla ilgili ise Bakanlık, "Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yaparak raporlarını alabileceklerdir" açıklamasında bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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