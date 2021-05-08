Sağlık Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan "Çılgın Hırsız" paylaşımı beğenilmedi

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, koronavirüsle mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri vurgulamak üzere 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaşıldı. Ancak paylaşım sosyal medya kullanıcılarında beklenen etkiyi uyandırmadı, 5 saatte sadece 700 beğeni aldı.

AK Parti'nin, muhalefetin iddialarına yanıt vermek için paylaşıp ardından sildiği "Yalan Üretim Merkezi" videosunun yankıları sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

GRU VE MİNYONLAR'DAN MESAJ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla "Çılgın Hırsız" animasyon filminin kahramanları Gru ve Minyonlar'ın yer aldığı bir video yayınladı. "Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar'ın #COVID19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var" notuyla paylaşılan videoda karakterler, "Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, birbirinize karşı nazik olun" mesajı verirken, maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatıyor.

5 SAATTE 700 BEĞENİ

Ancak paylaşılan video beklenen etkiyi uyandırmadı ve 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında 5 saatte 700'e yakın beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları da videonun altına yazdıkları yorumlarda eleştirilerini sıraladı.