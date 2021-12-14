Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak - Haberler
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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği, genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon taramasının ilk kez Türkiye'de uygulandığı belirtildi.

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

Yeni varyantla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamada geldi. Yapılan açıklamada Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği, genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon taramasının ilk kez Türkiye'de uygulandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

''COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.''

Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı." şeklinde konuştu.

Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Mehmet:izmire geldiyse izmirli yunanlarin isidir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Murat ÖREN:Omicron virüsü diğerlerine göre daha bulaşıcı ama ölüm oranları çok düşük seviyede. Öldürmeyen fakat süründüren korona virüsü kabul ediliyor. Virüs hafif grip benzeri bir yapıya benzemeye başladı. Aşılama ile virüslü sayıları iyiden iyiye hızla düşmeye başladı. Yine de salgının devam ettiğini ve tedbirlere uymak gerektiğini unutmayalım. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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