Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu!
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Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu!

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ile 250 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı personel alımı ne zaman gerçekleşecek? Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu!

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu!
15.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesisleri için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak ve başvuruların yarın yani 16 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını bildirdi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul'daki sağlık tesislerde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020

PERSONEL ALIM DETAYLARI NELER?

Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz. Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacak.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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